Vous ne pouvez plus jouer aux titres BioShock et Borderlands dans Nvidia GeForce Now

Les difficultés pour Nvidia GeForce Now continuent, alors que de plus en plus d’études décident de retirer leurs jeux du service. Tout a commencé avec Activision et Bethesda, mais plus tard, il a également rejoint Hinterland Studio avec The Long Dark.

Maintenant, le service de streaming vient de recevoir un nouveau coup, alors qu’un autre studio a retiré le soutien de ses jeux. Avec cela, le catalogue Nvidia GeForce Now a perdu d’importantes franchises, ce qui remet en cause son avenir.

2K Games retire ses jeux Nvidia GeForce Now

Nvidia a confirmé il y a quelques heures que 2K Games avait demandé que ses jeux soient supprimés de GeForce Now. Cela signifie que les utilisateurs du service ne pourront pas exécuter depuis la plateforme de livraison BioShock, Civilization, Borderlands, Mafia, entre autres séries renommées.

N’oubliez pas que plusieurs études faisaient partie de la bêta du service. Cependant, lorsque la plate-forme a officiellement fait ses débuts, plusieurs développeurs ont décidé qu’il était temps de conclure de nouveaux accords avec Nvidia.

Dans le cas d’Activision, Nvidia a expliqué que tout était un malentendu et qu’à l’avenir, ils espèrent collaborer à nouveau avec l’étude. La situation avec Bethesda était quelque peu différente, car les utilisateurs du service peuvent continuer à profiter de Wolfenstein: Youngblood, mais pas des autres jeux de la société.

Nvidia sait que plus de studios pourraient vérifier leurs jeux GeForce Now, donc ils travaillent déjà pour que les utilisateurs aient toujours des nouvelles disponibles. Selon l’entreprise, il compte actuellement environ 1500 jeux qui seront bientôt compatibles.

Au cas où vous l’auriez manqué: Nvidia révèle le nombre d’utilisateurs de GeForce Now

L’un des titres confirmés est Cyberpunk 2077, qui bénéficiera de l’assistance dès son lancement. Nvidia GeForce Now est disponible pour PC. Cliquez sur ce lien pour en savoir plus sur le service.

Source

.