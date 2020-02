Vous ne savez pas ce que la nouvelle édition de Street Fighter V comprendra? Capcom le détaille

La nouvelle édition de Street Fighter V, la Champion Edition semble être la version définitive. Cependant, étant donné les différentes éditions qui ont été lancées depuis son lancement, ainsi que le contenu qui est arrivé au cours de toutes les saisons passées, il est normal que les joueurs se demandent ce que cette nouvelle version inclura exactement. Pour dissiper les doutes, Capcom a publié des informations détaillées sur ce que les joueurs peuvent obtenir lors de l’achat du jeu.

Pour commencer, vous devez savoir que Street Fighter: Champion Edition comprendra tous les personnages; c’est-à-dire ceux qui sont arrivés à l’origine, ainsi que ceux de l’édition Arcade. Au fil des saisons, de nombreux personnages ont été ajoutés, mais ne vous inquiétez pas, ils sont également inclus dans cette édition, qui couvrira jusqu’à la saison 4, qui comprend les nouveaux combattants Seth et Gill.

Ce ne sera pas tout, mais les 34 niveaux seront également sélectionnables. La plus grande confusion est peut-être liée aux tenues de chaque personnage. Eh bien, nous vous disons que les tenues qui seront incluses au total seront plus de 200. Cependant, sachez que toutes ne seront pas incluses. Selon DualShockers, les tenues ne seront pas disponibles Fighting Chanceceux de DLC Capcom Pro Tour et ceux qui ont émergé comme le produit d’une collaboration avec des marques.

Si vous avez encore des doutes sur les tenues de chaque personnage, nous vous recommandons de vérifier les images que le développeur a partagées, dans lesquelles chacune des apparences des 40 personnages est affichée. Nous vous laissons avec la galerie ci-dessous.

Tout ce contenu comprendra Street Fighter V: Champion Edition

Êtes-vous prêt à jouer ce nouvel épisode? Pensez-vous qu’il s’agit d’une bonne quantité de contenu? Dites-le nous dans les commentaires.

Comme vous pouvez le voir, une des nouveautés est Seth, le combattant qui a fait ses débuts dans Street Fighter IV et dans cette nouvelle édition, il reviendra avec des mouvements inspirés de personnages de diverses séries, comme JoJo’s Bizarre Adventure. Si vous êtes un grand fan de cette franchise de combat, alors vous ne voulez pas manquer la vague 2 des objets de collection TUBBZ.

Street Fighter V a fait ses débuts en 2016 et est disponible sur PlayStation 4 et PC. L’édition Champion sera en vente le 14 février prochain. Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, nous vous invitons à consulter sa fiche ou à consulter notre revue écrite.

