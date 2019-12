Vous pensez être le fan ultime de Pokémon? Nous parions que vous ne pouvez pas battre ces mots croisés de Noël

Il ne reste que des heures avant le jour de Noël – à moins que vous ne lisiez ceci à l'avenir, bien sûr – et quelle meilleure façon de passer votre réveillon de Noël que de crier avec colère aux mots croisés les plus difficiles de Pokémon connus de l'humanité?

Voici une image vierge des mots croisés. Regardez la taille de celui-ci!

Joe Merrick, le webmaster assidu du site de fans de Pokémon Serebii, a créé la dernière édition des mots croisés annuels de l'Avent sur le site. Il y a 400 indices à comprendre, une référence à Épée et bouclier PokémonPokédex compte, et vous pouvez choisir de remplir le tout en ligne ou en l'imprimant et en le faisant à la main.

Un mot d'avertissement, cependant: ce n'est pas votre quiz Pokémon typique trouvé en ligne. Vous savez – ceux qui disent "vous ne pourrez jamais répondre au numéro dix", puis la question se pose "quelle couleur est Pikachu?".

Celui-ci est super dur. En effet, nous imaginons que seuls les fans de Poké dans le pourcentage le plus élevé de fans de Poké se rapprocheront (et si vous n'avez pas obtenu cette référence, bonne chance à vous). Pourtant, c'est quelque chose à faire pendant que vous attendez le grand jour, alors pourquoi ne pas essayer en suivant le lien ci-dessous?

Il y a un certain nombre de fans de Pokémon dans l'équipe Nintendo Life, mais même nous avons de sérieux problèmes ici. Oh Joe, vous monstre brutalement intelligent.

