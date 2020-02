Vous pourrez diffuser Black Panther sur Disney + bientôt

Avec le lancement par Disney de son propre service de streaming, ce n’était qu’une question de temps avant que les films Marvel soient retirés de la concurrence et rendus disponibles exclusivement sur Disney +. Black Panther est le dernier film MCU à passer à Disney +, et le fera le 4 mars.

Et à l’avenir, d’autres films MCU comme Avengers: Infinity War et Ant-Man and the Wasp quitteront également Netflix et migreront vers Disney +. Ils le feront respectivement le 25 juin et le 29 juillet.

Disney + a également fait la une des journaux pour d’autres raisons. Disney’s Lizzie McGuire Reboot a été le point central de discussion pour son arrêt soudain de la production. Variety a rapporté que Hillary Duff était mécontente du licenciement soudain du réalisateur Terri Minsky. L’équipe de production et Duff n’ont appris la révocation du réalisateur qu’après la mise en ligne de l’histoire. Selon Variety, Duff et le réalisateur voulaient rendre le spectacle plus adulte, tandis que les dirigeants de Disney voulaient le rendre plus adapté aux enfants et à la famille, comme le spectacle original.

Dans d’autres nouveaux ajouts à Disney +, l’anime de Marvel, Future Avengers de Marvel, a rejoint le service le 28 février. Une toute nouvelle série, The Proud Family: Louder and Prouder, mettant en vedette la distribution originale de la série, rejoindra également Disney + bientôt.

