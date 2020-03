Vous pourrez jouer l’épilogue de Xenoblade Chronicles: Definitive Edition depuis le début

Par Sebastian Quiroz

27/03/2020 15h27

Après plusieurs fuites et rumeurs, Nintendo a confirmé hier que Xenoblade Chronicles: Definitive Edition arrivera sur Nintendo Switch le 29 mai 2020. De même, il a été révélé que cette nouvelle version aura un nouvel épilogue, appelé Future Connected, qui pourrait se connecter avec Xenoblade Chronicles 2.

Malgré la définition d’un épilogue, vous pouvez accéder à ce nouveau contenu à tout moment de votre aventure, même si vous n’avez pas terminé l’histoire principale. C’est un excellent moyen de captiver tous ceux qui ont apprécié ce titre sur Wii et 3DS au fil des ans, et qui ne veulent pas passer des heures et des heures juste pour profiter de Future Connected.

Une nouvelle aventure épilogue, #XenobladeChronicles Future Connected sera jouable immédiatement lorsque vous commencerez Xenoblade Chronicles Definitive Edition, même si vous n’avez pas terminé l’histoire principale du jeu. Découvrez ce qui vous attend dans cette nouvelle histoire lorsque le jeu sera lancé le 29/05! pic.twitter.com/Mo6lPlKXXL

– Nintendo of America (@NintendoAmerica) 27 mars 2020

Pour le moment la durée ou le type de contenu proposé par Future Connected est inconnuMais c’est probablement tout ce dont les fans chevronnés de la série ont besoin pour leurs théories. De même, quelques éditions spéciales pour le jeu qui peuvent être obtenues en Amérique et en Europe ont été révélées.

Via: Nintendo of America

