Vous pourrez personnaliser le paysage de votre île dans Animal Crossing: New Horizons

Les joueurs d’Animal Crossing: New Horizons pourront éventuellement changer le paysage de leur île paradisiaque.

Au cours de Nintendo Direct d’aujourd’hui, la société a montré comment vous pouvez terraformer votre île en Animal Crossing: New Horizons.

Au début, vous ne pourrez traverser les rivières de votre île qu’en sautant à la perche et gravir des terres surélevées à l’aide d’échelles. Vous pouvez également modifier la façon dont vous traversez le paysage en ajoutant des ponts et des pentes si nécessaire.

Cependant, une fois que vous aurez «entièrement paré» vos îles, vous recevrez un permis pour ouvrir des sentiers et effectuer des travaux de construction majeurs comme changer les chemins des rivières ou construire et démolir des falaises.

Le jeu sort le 20 mars et permet à huit titulaires de compte Nintendo de vivre sur la même île dans chaque jeu. Avec un système Nintendo Switch et un jeu, jusqu’à quatre titulaires de compte peuvent jouer sur la même île en même temps, mais avec des systèmes et des jeux supplémentaires, jusqu’à huit joueurs peuvent jouer sur la même île en même temps via une connexion sans fil locale ou jeu en ligne.

Également le jour de la sortie, la première mise à jour gratuite sera disponible et vous célébrerez Bunny Day avec un événement spécial en avril.

