Vous pourriez bientôt gagner de l’argent avec des créations dans Dreams

Peu à peu, la communauté Dreams prend forme et Media Molecule répond aux demandes des utilisateurs, en particulier ceux qui réfléchissent déjà à ce qui peut être fait avec du contenu créé en dehors de la console et de l’environnement en ligne. En ce sens, l’étude a indiqué qu’elle fonctionne déjà afin que les créateurs de contenu puissent commercialiser leurs propositions.

Par le biais d’une déclaration, Media Molecule a indiqué qu’il prend en compte les demandes des utilisateurs concernant les possibilités commerciales qui peuvent découler de Dreams et pour commencer à traiter plus sérieusement le problème, ils effectueront une évaluation bêta pour les utilisateurs à accès anticipé. En quoi consistera ce test? Selon les informations, les créateurs de contenu peuvent entrer dans un processus de demande pour demander que leurs projets Dreams soient commercialisés.

Cela ne signifie pas que les jeux vidéo créés sont soumis à ce type de proposition, mais plutôt à d’autres types de contenu, tels que des courts métrages, des animations et autres, qui pourraient trouver les chaînes appropriées à offrir sur le marché, tout en conservant toujours la relation avec Dreams et probablement avec un accord entre le créateur et le studio dans lequel les deux parties reçoivent un pourcentage du revenu.

Dreams est disponible sur PS4 et dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives à cette tranche particulière, ainsi que notre examen écrit.

