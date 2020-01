Vous pourriez mettre la main sur un Polymega tôt grâce à son prochain test bêta

© Polymega

La console rétro tout-en-un Polymega doit être lancée cette année, et la société derrière elle vient d’annoncer un programme de test bêta qui donnera à un nombre chanceux d’applications un accès anticipé au matériel.

Si vous postulez via le site Web avant 17 h 00 HNP le 31 janvier, vous pourriez être sélectionné pour recevoir un échantillon bêta afin d’aider au test du système avant sa version finale.

Ce test impliquera l’utilisation de jeux, d’accessoires et d’équipements audiovisuels avec l’unité et la communication de vos résultats pour aider à affiner la version finale de la console au détail. Il n’y aura pas de NDA en place pendant le test, donc les personnes impliquées seront autorisées à publier librement leurs résultats en ligne et à parler de leur expérience avec Polymega – un signe juste que l’équipe derrière le système est assez confiante dans ce qu’il a créé.

Une fois le programme bêta terminé, les testeurs auront la possibilité de conserver l’unité d’échantillonnage en tant que “ précommande ” ou de choisir de l’échanger contre une unité de vente au détail finale lors du lancement.

Polymega a été annoncé en 2017 et devait être lancé à la fin de l’année dernière.

Allez-vous demander à participer à ce test? Faites-nous savoir avec un commentaire.

.