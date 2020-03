Vous pouvez désormais acheter un lit gamer au Japon avec tout ce que vous pouvez souhaiter à portée de main

La création définitive pour les joueurs les plus aisés pour environ 1000 euros.

Ces dernières années, de nombreuses entreprises ont découvert le phylum appeléproduits de jeux. Nous ne parlons pas des claviers, des souris et du matériel en général, dont les avantages sont un bon support pour les joueurs, mais d’autres éléments tels que des chaises ou même des baskets pour les joueurs tels que ceux annoncés par Puma. Maisau Japonils y sont allés et ont crééle premier lit pour les joueurs.

En apparence, les joueurs japonais peuvent prendre le relaisun lit pour les joueurs qui a tout ce qu’un joueur paresseux pourrait souhaiter. La société japonaise Bauhtte promeut sur ce site ce combo de meubles qui comprend, dans la même structure,un lit avec une table réglablepour les moniteurs et consoles, un énorme coussin comme support,une autre table de supportpour le clavier et la souris,un bras métallique flexible pour utiliser le mobileen position couchéeune étagère pour boissons énergisanteset paniers pour les commandes, ou même pour le stockagevos nouilles instantanées, entre autres choses que cet ensemble de meubles comprend.

Sa proposition ne passe pas inaperçue, mais sa description sur le web n’a pas de gaspillage: “Vous vous levez et vous passez du lit à votre bureau. Pourquoi cela coûte-t-il si cher? Le lit de jeu a la solution.” Ce qui est certain, c’est queCette création est l’union définitive entre le mobilier et la paresse, ce qui ne vous donnera aucune raison de laisser les draps sur l’un de ces dimanches paresseux de jeu intense,sauf pour aller aux toilettes, bien sûr.

Cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de place pour l’amélioration. Il ne sera pas mauvais d’avoir un ventilateur ou un petit refroidisseur attaché lorsque la chaleur revient, bien qu’il ne fasse aucun doute qu’il estl’une des créations de jeu les plus extravagantesNous l’avons vu à ce jour. Celui qui, selon cette marque,sort pour 126 300 yens dans sa version la plus complète, soit environ 1055 euros. Et vous aimeriez en avoir un?

