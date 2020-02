Vous pouvez désormais combattre aux côtés de Red et Charizard dans Pokémon Masters!

Pokémon vient de fêter ses 24 ans et la célébration des 6 mois du titre mobile Pokémon Masters a coïncidé avec lui. Comme nous l’avons mentionné à de précédentes occasions, DeNA et The Pokémon Compay ont préparé beaucoup de contenu et aujourd’hui, il a été annoncé que de nombreuses nouveautés sont déjà arrivées au jeu, telles que les modes de jeu, les couples compi, en plus de tout ce qui reste à venir.

Pour commencer, nous vous disons que Red (Suit S) et Charizard et Camila (Suit S) et Rotom sont désormais disponibles, en ce qui concerne les nouveaux couples compi. Ces personnages peuvent rejoindre votre équipe si vous les recrutez. Le premier sera disponible uniquement via le Pokéfestival actuel (dans lequel il sera présenté), tandis que Camila apparaîtra dans les recrues normales et comprendra un événement épisodique pour tous les joueurs.

L’un des ajouts importants est la Battle Residence, un mode de jeu qui a ajouté un nouveau défi au gameplay, car il nécessitera un peu plus de stratégie. Nous disons cela parce qu’il consiste en une série de batailles dans lesquelles le nombre de points de mouvement et de santé du Pokémon sera préservé, vous devrez donc porter une équipe stratégiquement formée. Les batailles seront disponibles pendant une certaine période et vous pourrez concourir pour remporter les meilleurs prix en fonction de vos performances. Après cette période, cela sera réinitialisé, mais chaque jour, certaines données seront redémarrées, telles que la santé du Pokémon. Les récompenses serviront à enseigner de nouvelles compétences aux couples compi.

Comme si cela ne suffisait pas, de nouvelles évolutions ont été récemment ajoutées pour le Pokémon des couples compi, plus de chapitres de l’histoire et de nouveaux personnages, tels que Valérie et sa tendre Sylveon.

La célébration ne s’arrête pas là, plus de contenu arrive

Cet événement a aidé les développeurs à partager les nouvelles qu’ils implémenteront dans les futures mises à jour. Les prochains ajouts se concentreront sur l’amélioration du Compi Stone Board et des événements légendaires. Il a également été révélé qu’ils mettront en œuvre un système d’oeufs Pokémon.

De plus, une vidéo CGI intéressante a été révélée dans laquelle vous pouvez voir comment les Pokémon Masters ont célébré la Journée Pokémon, tout en permettant un aperçu des fonctionnalités en cours de route vers le jeu. Vous pouvez y voir de nouveaux entraîneurs et Pokémon, tels que Dawn et Turtwig, Lillie et Clefairy, Wally et Gallade (avec une pierre mégaévolutive), de nouvelles versions de Blue and Green avec Blastoise et Venusaur, respectivement, ainsi que des œufs, dont Nous vous parlons ci-dessus. La meilleure chose est qu’à la fin, il est suggéré qu’il y aura bientôt un nouvel événement légendaire avec Ho-Oh et Silver.

Nous vous laissons avec la bande-annonce ci-dessous.

Cela ne fait pas de mal de vous rappeler que, comme à d’autres occasions, les responsables du jeu fêteront avec les joueurs et donneront beaucoup de gemmes. Juste en vous connectant, vous pouvez réclamer 3000 gemmes pour le 24e anniversaire de la franchise et au total, vous pouvez réclamer jusqu’à près de 10000 gemmes si vous vous connectez et relevez des défis pendant cette période de célébration.

Et vous, que pensez-vous de la façon de célébrer les Pokémon Masters? En profiterez-vous pour essayer la résidence de combat et en même temps réclamer des prix juteux? Dites-le nous dans les commentaires.

Au cas où vous l’auriez manqué, nous vous informons que le dernier événement légendaire a introduit Rayquaza, et il y avait un Pokéfestival qui a ajouté Steven et Metagross. Le professeur Oak and Mew est toujours disponible, vous pouvez donc les ajouter à votre liste de partenaires. Si vous avez manqué l’événement Mewtwo, vous avez de la chance, qui sera bientôt de retour pour faire partie de votre équipe avec Giovanni. Vous pouvez en savoir plus sur cet événement passé en consultant cette page.

Restez informé avec nous, dans LEVEL UP.

