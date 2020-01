Vous pouvez désormais diffuser vos jeux Xbox One sur Android

Les propriétaires d’un Xbox One qui ont un terminal Android seront heureux de savoir qu’il est déjà possible Diffusez votre bibliothèque de jeux installé directement sur la console sur mobile. Microsoft a annoncé que la version bêta était ouverte à tous les pays à partir d’aujourd’hui.

Jouer à Gears of War 5, Halo 5 ou Forza Horizon 4 sur un smartphone nécessite quelques étapes précédentes, la plus importante étant celle de inscrivez-vous sur Xbox Insider, le programme qui vous permet de tester les versions précédentes du système d’exploitation sur la console et d’accéder à ces types de programmes.

En plus de cela, le reste des exigences comprend: avoir un mobile ou une tablette Android 6.0 ou supérieur avec prise en charge de Bluetooth 4.0, une manette Xbox One compatible Bluetooth, connectez-vous à un réseau Wi-Fi 5 GHz ou à une connexion mobile avec 10 Mbps de téléchargement et 4,75 Mbps de téléchargement, ainsi qu’installer l’application Xbox Game Streaming depuis Google Play .

Ce que permet le Xbox Insider enregistrer notre console dans différents “anneaux” pour tester les futures mises à jour. Ceci est similaire à ce qui se passe avec Windows Insider pour Windows 10. L’option de jouer aux jeux installés sur la Xbox One ne doit pas être confondue avec Project xCloud, le service de streaming qui est également compatible avec Android.

Comment jouer aux jeux Xbox One sur Android

Lors de la mise à jour de la console après l’enregistrement dans le programme, nous devons vérifier si nous avons activé l’option “Streaming la console” sous “Appareils et streaming” dans le menu de configuration Xbox One.

Dans cette option juste assez cochez la case “Activer le streaming console” et vérifier si notre réseau répond aux exigences minimales, qui doivent avoir un NAT ouvert et une latence inférieure à 125 ms. En cas de désagrément, les solutions possibles vous seront proposées.

L’application Android vous permet de naviguer dans l’interface de la console

Lors de l’activation de la transmission de la console, il faut exécuter l’application Xbox Game Streaming Android pour correspondre à la manette Xbox One et commencer à jouer. Dans cette application, il est possible de naviguer dans l’interface de la console et de lancer les jeux à partir de là.

Quelques détails à considérer est que Seuls les jeux Xbox One fonctionnent pour diffuser. Les jeux Xbox 360 ou Xbox d’origine, ainsi que les applications ou le Xbox Store ne sont pas activés pour s’exécuter à 100% dans ce test.

Un autre point important est que les commandes d’origine Xbox One ou Xbox Elite Wireless 1 ne fonctionnent pas. Les seuls compatibles avec Bluetooth sont les commandes qui accompagnent la Xbox One S, Xbox One X, Elite Series 2 et les éditions spéciales de Xbox Design Lab.

Si nous n’avons pas la possibilité de diffuser sur la console, nous devons revoir constamment l’application Insider et effectuer certaines quêtes ou enquêtes. Cela permettra d’accéder à des anneaux supérieurs où les mises à jour sont publiées plus rapidement.

👇 Plus en hypertexte