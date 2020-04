Vous pouvez désormais jouer à Into the Breach en espagnol, le jeu de stratégie au tour par tour des auteurs de FTL

Affrontez une invasion extraterrestre dans ce jeu de stratégie au tour par tour, désormais dans la langue de Cervantes.

Il a été fait pour prier mais les fans de stratégie au tour par tour peuvent désormais profiter de l’excellent Into the Breach avec des textesen espagnolGrâce au travail d’une équipe de traducteurs qui, par le passé, a également adapté le projet précédent de ce talentueux studio indépendant, le remarquable FTL: Faster Than Light, à la langue de Cervantes.

Les auteurs de la traduction reconnaissent que ce n’était pas une tâche facilePlus précisément, Into the Breach a été mis à jour avec des traductions dans neuf langues supplémentaires, telles que le français, le portugais, l’italien, l’allemand, le russe ou le japonais, entre autres. “Et ce n’est pas un jeu facile à localiser”, a déclaré l’un des responsables de la traduction, Ramn Mndez, sur les réseaux sociaux. “L’interface est très exigeante au niveau de l’espace et nous avons dû tirer un vaste répertoire de synonymes pour que tout soit adapté.”

L’équipe de développement a souligné que Into the Breach a “unquantité surprenante de texte. La localisation et l’adaptation de l’interface à ces nouvelles langues ont été longues. Et nous sommes ravis d’accueillir de nouveaux joueurs du monde entier “, a ajouté l’équipe de Subset Games. Au moment de la rédaction, la traduction n’était pas encore disponible sur Nintendo Switch, mais j’espère qu’elle arrivera le plus tôt possible dans formulaire de mise à niveau gratuit.

Dans notre analyse d’Into the Breach, nous soulignons qu’il s’agit d’un jeu “très bien pensé et très bien pensé. Stratégie rapide, mais qui détruira votre cerveau en considérant toutes les possibilités de chacune de vos actions”. Ce n’est pas facile d’obtenir la victoire dans ce titre, mais nous garantissons que c’est une expérience très satisfaisante. Ces derniers jours, les fans du rôle ont également pu profiter de la traduction espagnole de Mount and Blade 2, en plus de confirmer que Disco Elysium aura une traduction officielle de Clandlan.

