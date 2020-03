Vous pouvez désormais jouer gratuitement avec tous les personnages de Heroes of the Storm

Blizzard a révélé que, cette fois de la quarantaine et de la distance sociale, tous les héros trouvés dans Heroes of the Storm, le MOBA qui combine des personnages d’Overwatch, Warcraft, Diablo et StarCraft, Ils sont disponibles gratuitement.

Au total, Heroes of the Storm propose 88 héros de la série la plus populaire de Blizzard, chacun avec ses capacités uniques qui peuvent être transmises au gameplay d’un MOBA. Cependant, cette promotion n’est pas indéfinie, car à partir du 2 avril, les choses reviendront à la normale, Et si vous voulez incarner un certain personnage, vous devrez l’acheter.

De même, nous vous rappelons que Les cartes de solde Blizzard sont maintenant disponibles au Mexique, qui vont de 150 pesos à 350 dollars. Avec ceux-ci, vous pouvez acheter plus de personnages et de costumes spéciaux, ou vous pouvez donner une carte à un ami ou un membre de la famille. Ici vous pouvez les acheter

En parlant de Blizzard, un cadre mexicain est devenu président et chef de l’exploitation d’Activision Blizzard. De même, ici, vous pouvez découvrir une partie du gameplay divulgué du StarCraft: Ghost annulé.

Via: déclaration Blizzard

.