Vous pouvez désormais jouer sur iOS et Android

Mario Kart Tour présente, définitivement et pour tous les publics, le mode multijoueur. Après avoir effectué différents tests au cours des derniers mois, Nintendo a annoncé l’arrivée de l’une des options les plus demandées par les utilisateurs.

Cet ajout permet rivaliser avec les autres joueurs à la fois avec des amis et avec d’autres personnes dans le monde qui sont en ligne, ajoutant une attraction importante dans le jeu où la compétition est tout. Ainsi, Nintendo espère revitaliser les téléchargements et l’utilisation de ce qui est le plus grand succès de la marque dans le segment des titres mobiles.

Mario Kar Multiplayer Tour: comment le télécharger

Pour utiliser le nouveau mode multijoueur de Mario Kart Tour, qui jusqu’à présent ne pouvait être apprécié que par certains utilisateurs qui ont accédé aux phases bêta de la même – d’abord limitées à celles avec le Golden Pass et, plus tard, plus généralement -, seule l’application iOS ou Android devra être mise à jour , après quoi cette option apparaîtra lorsque le titre sera chargé.

Il convient de noter que ceux qui ont le passe dorée Ils continueront à avoir certains avantages et ajouts pour tirer le meilleur parti de Mario Kart Tour, comme les courses 200cc, en échange d’un paiement mensuel de 5,49 euros en Espagne ou de 95 pesos au Mexique.

