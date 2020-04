Vous pouvez désormais vous inscrire au Xbox Project xCloud depuis l’Espagne

Comme cela s’est produit aux États-Unis il y a quelques mois, Microsoft a ouvert l’accès aux utilisateurs européens à la version préliminaire de Project xCloud, le service de streaming de jeux vidéo Xbox. Pour y accéder, la société définit certaines exigences que les acteurs potentiels doivent respecter et met en garde contre le système uniquement disponible sur invitation pour mettre à l’échelle la dimension des tests.

Cependant, y accéder et obtenir une invitation ne semble pas particulièrement difficile et si nous craignons le fonctionnement du système préliminaire aux États-Unis, nous vous recommandons, sSi vous répondez aux exigences et vous voulez essayer les jeux dans le cloud Microsoft, inscrivez-vous via le formulaire que la société a publié sur son site Web.

Exigences de prévisualisation de Project xCloud

Pour accéder à une invitation, Microosft a défini certaines exigences auxquelles les utilisateurs potentiels doivent répondre, à savoir:

Avoir un compte Microsoft / Xbox

Avoir un téléphone mobile compatible avec Android version 6.0 ou supérieure et Bluetooth version 4.0+.

Manette sans fil Xbox compatible avec Bluetooth

Connexion de données Wi-Fi ou mobile à 5 GHz avec téléchargement de 10 Mbps

Téléchargez et installez l’application Xbox Game Streaming (uniquement pour Android)

Si vous remplissez toutes les conditions, il vous suffit de vous inscrire via le formulaire. Une fois cela fait, Microsoft enverra un e-mail avec les étapes suivantes, ainsi que les CGU et leur acceptation.

Bien sûr, comme ils le font remarquer de la société, il est possible que, une fois inscrit pour participer, cela puisse même prendre plusieurs mois avant de recevoir l’e-mail, car comme nous l’avons dit au début, ils n’acceptent qu’un nombre limité de participants dans le test initial.

Une fois accepté, tout ce que vous avez à faire est d’ouvrir l’application, entrez le compte pour coupler la manette Xbox (notez que cela ne fonctionne qu’avec les nouveaux modèles avec Bluetooth) et testez minutieusement le service offert par Microsoft et qui devrait être une révolution dans l’avenir des jeux vidéo.

