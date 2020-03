Vous pouvez donc obtenir la fin secrète de la démo de Final Fantasy VII Remake

Il y a quelques jours, Square Enix a surpris les fans en publiant la démo attendue de Final Fantasy VII Remake sur le PS Store et de nombreux joueurs se sont immédiatement tournés vers la plate-forme pour commencer le téléchargement. Bien que l’expérience soit limitée en termes de temps, elle a laissé une bonne impression aux fans et semble également contenir le secret occasionnel des moteurs thermiques à la veille du lancement officiel.

Après avoir terminé autant de fois que possible la démo de Final Fantasy VII Remake, l’occasion a été propice pour se plonger dans les détails que l’équipe de développement a dû placer pour ces joueurs observateurs et enthousiastes. En ce sens, il a été récemment découvert qu’il existe une fin secrète qui apparaît aussi simplement que possible, car elle ne nécessite qu’une prise de décision.

Attention! Une vieille connaissance attend à la fin

Pour obtenir la fin secrète de la démo de Final Fantasy VII Remake, vous devez faire attention à l’un des dialogues Cloud et Barret, en particulier lorsque le protagoniste et le groupe Avalanche sont déjà dans le réacteur et Barret lui demande le temps qu’il estime pour remplir la mission Comme vous le savez, il y a l’option de 20 et 30 minutes, il suffira donc de sélectionner la première pour que Barret réponde “vous êtes assez prétentieux, non?”.

Si vous avez sélectionné 20 minutes, lorsque vous avez terminé la mission, moment marqué comme la défaite du boss et la fuite du réacteur, vous pouvez profiter d’une extension de 15 secondes à la fin normale, qui vous présentera une séquence spectaculaire avec une vieille connaissance.

Final Fantasy VII Remake arrivera le 10 avril et dans ce lien, vous trouverez tout ce qui concerne cette livraison attendue qui fera ses débuts sur PS4.

