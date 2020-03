Vous pouvez donc participer à la Gueta Gear: Strive Closed Beta

Arc System Works continue de travailler sur Guilty Gear: Strive, le dernier opus de la série des combats. Depuis sa révélation l’année dernière, la société a promis de faire un test pour que les joueurs aient un aperçu du titre.

Le studio tiendra parole, car il a dévoilé aujourd’hui les détails de la première bêta de Guilty Gear: Strive. Avant de continuer, sachez qu’il s’agit d’un test fermé et qu’il ne sera disponible que sur PlayStation 4.

Comment participer à la Gueta Gear: Strive Closed Beta?

Arc System Works a annoncé que la bêta fermée de son nouveau jeu aura lieu en avril. Pour être plus précis, il se tiendra du 16 au 19 de ce mois. Si vous êtes fan de la franchise et que vous souhaitez participer, tenez compte du fait que vous devrez vous inscrire.

Le processus est déjà disponible à partir de ce lien. Compléter l’inscription ne vous garantit pas nécessairement une place dans le test. La bêta fermée sera menée par région, alors assurez-vous de vous appliquer aux serveurs de la même région que votre compte PSN.

Les joueurs pourront profiter de jeux en ligne ou jouer contre l’intelligence artificielle. Le test donnera accès au jeu avec des voix en japonais et des textes en anglais. Jusqu’à 7 personnages différents peuvent être choisis: Sol, Ky, May, Axl, Chip, Potemkin et Faust.

Arc System Works a expliqué qu’il ne sera pas nécessaire d’avoir un abonnement actif à Playstation Plus pour faire partie de la version bêta fermée. L’inscription au test se terminera le 5 avril. Si vous faites partie de ceux que vous avez choisis, vous recevrez un e-mail à partir du 12 du même mois.

Les inscriptions à la bêta fermée pour #GuiltyGearStrive ont commencé! Pour plus de détails, veuillez consulter le site officiel!

– ArcSystemWorks (@ArcSystemWorksU) 19 mars 2020

Chaque jour du test, il y aura des jeux en ligne, mais à des moments précis. Lorsque les serveurs sont en panne, les joueurs ne peuvent profiter que de jeux contre l’intelligence artificielle.

Enfin, Arc System Works a révélé qu’il utilisera le netcode de restauration pour les jeux en ligne. Cet élément est toujours en développement, ils prépareront donc une autre version bêta fermée pour présenter les améliorations.

Guilty Gear: Strive fera ses débuts en 2020 dans notre région pour PlayStation 4. Vous voulez en savoir plus? Cliquez ici.

