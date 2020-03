Vous pouvez économiser jusqu’à 85% lorsque vous créez votre propre lot de jeux Paradox chez Humble

Par James Pickard,

Humble a lancé une toute nouvelle promotion qui vous permet de créer votre propre ensemble de jeux à partir de Paradox Interactive et d’économiser jusqu’à 85% dans le processus.

Au total, vous avez le choix entre 50 jeux et éditions spéciales, avec de nombreux grands succès de Paradox, dont Stellaris, Crusader Kings 2 et Pillars of Eternity, tous inclus dans le pack Build Your Own Bundle.

Vous trouverez tous les jeux déjà en vente avec des remises assez considérables, mais les vraies bonnes affaires entrent en jeu lorsque vous créez un ensemble de trois. À ce stade, tous les jeux que vous avez choisis bénéficieront d’une remise de 80%. Si vous achetez quatre qui augmente à 83 pour cent tout en ajoutant le maximum de cinq bosses, la réduction à 85 pour cent sur tout.

Comme nous parlons de Paradox, vous savez que les sims de stratégie en profondeur, les RPG et les roguelikes complexes sont tous bien représentés. Ramassez certains jeux et vous pouvez repartir avec de bonnes affaires. Par exemple, la Tyranny: Deluxe Edition tombe à 6 $ avec la remise maximale. Pendant ce temps, la fonctionnalité complète Crusader Kings 2: Imperial Collection avec des montagnes de DLC peut être la vôtre pour seulement 37,50 $.

Parcourez la liste complète des jeux du pack Build Your Own Paradox pour voir combien d’argent vous pouvez économiser.

Humble organise également une vente sur de nombreux autres jeux Paradox en même temps. Vous trouverez ici des offres qui ne sont pas disponibles dans le pack Build Your Own, comme Age of Wonders: Planetfall et plusieurs packs DLC pour d’autres jeux.

Ailleurs, la vente Humble RPG est également en cours jusqu’à la fin de la semaine avec des économies sur The Witcher 3, Nier Automata et Final Fantasy à gagner.

