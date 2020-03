Vous pouvez enfin caresser le chien dans la division 2

Le dernier jeu à mettre à jour avec la fonctionnalité très recherchée de caresser les chiens est The Division 2, avec l’introduction d’un mignon chiot pettable dans le nouvel espace de hub de Warlords of New York.

Un certain nombre de jeux de premier plan ont ajouté des mécanismes de caressage de chiens au cours de l’année dernière, en partie grâce à la popularité du profil Twitter Can You Pet The Dog.

Dans un moment de sérendipité, le manque initial de caresses pour chiens de The Division 2 était l’une des raisons pour lesquelles ce compte a été lancé. Le jeu de base est jonché de chiens errants à l’air triste, mais la seule option du joueur pour interagir avec eux est de leur tirer dessus (ce que, espérons-le, personne n’a jamais fait).

L’une des inspirations originales de ce compte a été la sortie initiale de The Division 2, qui n’offrait aucun moyen de réconforter les chiens errants effrayés du jeu. Je suis heureux que les joueurs puissent désormais montrer de la compassion aux animaux dans la post-apocalypse.https: //t.co/elVvm7pYg0

– Pouvez-vous caresser le chien? (@CanYouPetTheDog) 11 février 2020

Près d’un an après le tweet original de Division 2, le jeu a bouclé la boucle avec sa position sur les chiens. Non seulement vous obtenez un adorable chiot berger allemand à qui vous prodiguer de l’affection, mais l’une des premières maisons sûres à déverrouiller est un refuge pour animaux littéral.

Malheureusement, comme l’a souligné Polygon, il y a encore un manque de câlins pour chat dans le nouveau DLC respectueux des animaux. Qui va ouvrir le compte Can You Pet The Cat et se battre pour les égratignures de la tête de nos amis félins?

Notre examen du jeu de base a fait l’éloge de son Washington DC post-apocalyptique pour sa force de l’environnement et son monde ouvert captivant, et Warlords fournira, espérons-le, aux New York un quartier délabré tout aussi amusant à explorer.

