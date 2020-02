Vous pouvez exécuter des photos fantastiques dans Captain Tsubasa: Rise of New Champions

Dans les premiers jours de l’année, Bandai Namco a surpris avec l’annonce d’un nouveau titre dans la série de Captain Tsubasa ou (The Super Champions, comme ils sont connus en Amérique latine). Ce qui est frappant, c’est que Captain Tsubasa: Rise of New Champions ne sera pas exclusif au Japon et pour ravir les fans avec de nouveaux contenus, Bandai Namco a publié aujourd’hui une nouvelle percée que de nombreux fans de la série apprécieront.

Dans une vidéo de quelques minutes, le distributeur du titre vous a laissé jeter un œil aux personnages qui seront convoqués pour ce nouvel épisode de la franchise et, comme vous pouvez l’imaginer, ce sont des footballeurs qui ont joué un rôle dans l’anime et le manga de la série, pour laquelle les fans se souviennent d’eux et surtout, certains se montrent avec leurs photos et leurs compétences emblématiques.

À l’avance, il est possible de voir le Twin Shot des frères Tachibana ou même le Shun Nitta Falcon Shot. En plus de ces personnages, dans l’aperçu apparaissent Mitsuru Sano, Hikaru Matsuyama, le défenseur invulnérable Makoto Soda avec Hiroshi Jito, Kojiro (Steve) Hyuga et son énigmatique Tiger Shot, ainsi qu’Oliver Atom exécutant son Shot caractéristique avec effet. La meilleure chose à propos de la vidéo est que vous pouvez jeter un œil au gameplay et à la façon dont le travail d’équipe sera essentiel pour remporter la victoire, comme dans l’anime.

La mauvaise nouvelle est qu’avec cette vidéo Bandai Namco n’a pas révélé de date de sortie ou de fenêtre plus définie que ce qui est déjà connu: un certain point de 2020. Il semble donc que nous devrons attendre un peu plus longtemps pour savoir quand la nouvelle arrivera Aventure Super Champions. Pendant que nous attendons, nous vous laissons avec la vidéo ci-dessous.

Et vous, que pensez-vous des progrès? Êtes-vous ravi de recréer les jeux intenses des Super Champions dans Captain Tsubasa: Rise of New Champions? Étiez-vous un fan d’anime? Dites-le nous dans les commentaires.

Ce que vous devez savoir, c’est qu’à l’origine, cette livraison n’était pas prévue en Amérique du Nord, mais qu’en fin de compte, elle viendra, ainsi qu’en Amérique latine. Si vous êtes intéressé par ce titre, vous ne pouvez pas manquer cet article dans lequel nous vous racontons nos impressions après que LEVEL UP ait eu l’occasion de le jouer.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions n’a pas de date de sortie, mais est confirmé pour Nintendo Switch, PlayStation 4 et PC. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à lui si vous consultez cette page.

