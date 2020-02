Vous pouvez facilement jouer aux jeux Stadia en utilisant l’écran tactile de votre téléphone maintenant

Capture d’écran: Kotaku (Destiny 2)

Stadia manque encore de nombreuses fonctionnalités de bon sens après son lancement à la fin de l’année dernière, y compris une option de contrôle tactile intégrée. Mais maintenant, une extension Chrome conçue par des fans appelée TouchStadia vous permet de contourner les exigences du contrôleur de Stadia et d’utiliser les commandes tactiles sur les smartphones.

Sorti ce week-end sur Reddit où il a été repéré pour la première fois par Android Central, TouchStadia ne nécessite aucun téléchargement et fonctionne étonnamment bien. Développé par SmashShock, utilisateur de Reddit, TouchStadia contourne les exigences du contrôleur de Stadia en exécutant une disposition de contrôle tactile sur le navigateur Web Chrome dans lequel Stadia s’exécute. Les étapes sont simples:

Ouvrez la page Web TouchStadia.Copiez le code trouvé dans la zone d’extrait de code.Ouvrez Stadia à partir du Web tout en exécutant Chrome en mode bureau complet.Tapez “javascript:” dans la barre de recherche, puis collez le code copié.

Si tout se passe bien, une notification apparaîtra vous indiquant que le contrôleur a été jumelé, et vous verrez l’interface tactile apparaître. Vous pouvez même jouer avec la taille des différentes icônes de bouton en modifiant les valeurs dans les zones de taille sur la page Web Touch Stadia. Il s’agit d’une solution de contournement élégante et fonctionnelle pour les exigences actuelles du contrôleur de Stadia.

Stadia n’a pas grand chose à faire, mais il a certains des temps de chargement les plus rapides pour Destiny 2, et TouchStadia est parfait pour de brefs voyages à la Tour pour gérer les primes et les récoltes de fractales.

