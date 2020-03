Vous pouvez faire sauter des guêpes dans Animal Crossing: New Horizons avec un popper de fête

Par James Billcliffe,

Animal Crossing: New Horizons est censé être un jeu idyllique et paisible sur le démarrage d’une communauté prospère sur une belle île déserte pleine d’amitié et de bonheur.

De la poignée de créatures qui n’ont pas reçu le mémo, une se trouve cachée, attendant de ruiner votre existence tranquille pendant que vous ramassez vos fruits quotidiens: les guêpes.

Guêpes dans Animal Crossing: New Horizons descend sur vous sans avertissement lorsque vous secouez le mauvais arbre trop vigoureusement, vous poursuivant autour de votre île avec une détermination infatigable.

Ils sont comme Liam Neeson dans Taken. Ils vous chercheront. Ils vous trouveront. Et ils vous piqueront.

À moins que vous n’ayez déjà un filet prêt à les attraper, vous étiez presque sans défense contre les guêpes – jusqu’à présent.

Le conseil d’ACNH sur Twitter a partagé le clip suivant montrant la lutte contre la menace jaune et noire, lâchant un popper du parti pour disperser la horde furieuse:

Pour essayer par vous-même, vous pouvez acheter des poppers de fête dans l’armoire à l’arrière de Nook’s Cranny, ou chez les plus jeunes Nooks dans les services résidentiels si vous n’avez pas encore ouvert la boutique.

Préparez votre arme avant de commencer à secouer les arbres, puis laissez déchirer directement l’essaim.

