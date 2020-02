Vous pouvez gagner un Nintendo Switch Warface personnalisé *

Warface nous a surpris avec son arrivée sur Nintendo Switch cette semaine. Pour commémorer l’occasion, nous nous associons à My.Games pour donner à nos lecteurs une chance de gagner un Switch personnalisé et une copie du FPS gratuit.

Pour vous inscrire et courir la chance de gagner, vous devez être un résident légal des États-Unis, du Canada ou de Porto Rico, lire nos règles officielles, accepter les termes et conditions du cadeau et remplir le formulaire ci-dessous. Si vous ne voyez pas le formulaire, assurez-vous que votre bloqueur de publicités est désactivé et actualisez la page.

Vous voulez augmenter vos chances de gagner? Jetez un œil aux actions supplémentaires disponibles dans le formulaire, comme nous suivre sur YouTube, Facebook, Twitter et Instagram, afin que vous puissiez obtenir des entrées supplémentaires.

Dirigez-vous vers la section des commentaires et dites-nous qui est la principale force financière derrière Blackwood. Bonne chance à tous!

