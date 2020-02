Vous pouvez jouer à Baldur’s Gate 3 en mode tour par tour du début à la fin

Baldur’s Gate 3 adopte non seulement le combat au tour par tour comme on l’a vu précédemment dans Divinity: Original Sin du développeur Larian Studios, mais il l’ajoute à tout le jeu si vous souhaitez l’utiliser.

Les précédents jeux Baldur’s Gate ne comportaient pas de combat au tour par tour, mais utilisaient plutôt le temps réel avec pause. Mais ils ont été libérés il y a plus de 20 ans et les temps ont changé, grand-père.

Baldur’s Gate 3 est complètement au tour par tour en ce qui concerne les conflits, mais c’est aussi un mode sur lequel vous pouvez basculer pour faire face à d’autres situations difficiles.

En activant le mode tour par tour, les joueurs peuvent l’utiliser de manière plus stratégique pour les situations furtives, diviser votre groupe, positionner les membres du groupe pour cibler nos donjons et forts, pour résoudre des énigmes délicates, et plus tard dans le jeu pour résoudre un casse.

“Une partie de la décision est que nous savons au tour par tour, et deuxièmement, c’est que la cinquième édition [D&D] est joué en rondes, donc cela avait un certain sens », a déclaré Adam Smith, écrivain senior à VG247.

«Un tour peut être un incrément de temps, et vous pouvez le faire en temps réel et faire une pause, mais cela avait du sens – encore une fois, je ne dis pas que vous ne pouvez pas faire ces choses en temps réel et faire une pause, mais je pense c’est beaucoup plus difficile », a-t-il déclaré.

«Cela vous permet de faire des choses comme séparer la fête et avoir une personne sur un terrain élevé et une personne sur un terrain bas. Cela signifie que lorsque le combat commence, il y a une meilleure idée de «Je vais avoir une idée de la situation tactique. Je vais envoyer cette personne ici, je vais le faire, je vais envoyer cette personne derrière et pousser un ennemi. »

«Ce niveau de contrôle et la possibilité de simplement faire un zoom arrière et de dire:« D’accord, qu’est-ce que je fais ici? Qu’est-ce que je pense que je veux faire? “Je peux entrer dans mon inventaire, je peux simplement faire le point. Je n’ai pas l’impression de perdre autant de mouvement. “

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Et si vous voulez microgérer au nième degré, vous pouvez même aller jusqu’à utiliser le mode tour par tour tout au long du jeu.

«Ce que nous pouvons aussi faire avec la furtivité. C’est beaucoup plus facile lorsque vous pouvez effectuer la force au tour par tour. Je veux dire, vous pouvez jouer tout le jeu au tour par tour », révèle Smith. «Ce serait vraiment ennuyeux, mais vous pourriez. Mais cela nous permet de faire des situations de braquage super complexes et des trucs comme ça, ce qui, vous le savez, est vraiment très amusant. C’est différent. »

Baldur’s Gate entrera en accès anticipé plus tard cette année et arrivera avec cinq compagnons pour commencer. Ils seront tous capables de romance, vous les oiseaux sales.

Découvrez nos impressions des deux premières heures et demie de dés désastreux ici. Ou regardez une heure de jeu ci-dessous.