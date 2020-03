Vous pouvez jouer à BLEEDING EDGE avec un puissant personnage mexicain

BLEEDING EDGE proposera une variété attrayante de personnages originaux. Votre liste comprendra des combattants du monde entier, chacun avec une histoire unique.

Il y a quelques jours, nous avons appris que le jeu compétitif aura une arène de combat au Mexique. La surprise est que cette carte ne sera pas le seul clin d’œil à notre pays que BLEEDING EDGE aura, car elle aura également un caractère mexicain.

El Bastardo, le personnage mexicain de BLEEDING EDGE

BLEEDING EDGE nous permettra de jouer avec El Bastardo, de Juárez, au Mexique. Selon ses données officielles, ce guerrier a 51 ans et est né le 12 avril 2004. L’histoire d’El Bastardo est un mystère pour beaucoup, mais on sait qu’il a un passé sombre.

De nombreuses rumeurs parlent de lui et seuls quelques fragments de sa vie sont enregistrés. Beaucoup disent qu’il était le fils illégitime d’un tueur à gages, tandis que d’autres disent qu’il était un loup solitaire dans les bas-fonds du Mexique.

D’autres théories indiquent qu’El Bastardo était un soldat décoré, mais que son haut commandement l’a laissé pour mort et c’est pourquoi il cherche maintenant à se venger. Ce qui est certain, c’est que The Bastard est un guerrier impitoyable qui n’hésitera pas à détruire ses ennemis.

Le style de combat d’El Bastardo dans BLEEDING EDGE

Le bâtard combattra dans BLEEDING EDGE avec 2 machettes mortelles, qu’il utilisera pour exécuter certaines capacités spéciales. En fait, l’un de ses pouvoirs de base est appelé Machettes, avec lequel il blessera les ennemis et volera leur énergie.

Le personnage pourra également esquiver les attaques en échange d’une résistance. Sa capacité passive lui donnera des boucliers protecteurs, tout en infligeant beaucoup de dégâts avec ses capacités Saut de foi, Death Coil et Empower.

Ses capacités supérieures lui donneront la chance d’être immunisé pendant un certain temps ou de faire des dégâts constants à tous les ennemis proches. Pour tout cela, The Bastard sera un personnage expert dans les attaques de mêlée.

Au cas où vous l’auriez manqué: BLEEDING EDGE a d’abord été conçu comme un MOBA

BLEEDING EDGE sortira sur Xbox One et PC le 24 mars. Nous vous recommandons de visiter ce lien pour connaître toutes les nouvelles concernant le titre.

.