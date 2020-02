Vous pouvez jouer à Diablo IV avec un contrôle de console sur PC

Avec Diablo IV, Blizzard prévoit de regagner la confiance de nombreux fans de cette franchise qui n’étaient pas fans du troisième jeu de chiffres de cette série. Pour être aussi transparent que possible avec le développement du quatrième opus, la société a commencé avec une série de blogs de développement, et Sa première publication nous parle des différentes options de contrôle pour les utilisateurs de PC.

Maintenant vous pouvez utiliser avec le contrôle de la console PC, ainsi que lier la capacité principale du clic gauche de la souris au clavier. Le jeu a été annoncé pour la première fois sur BlizzCon 2019, offrant aux joueurs la possibilité d’essayer une version à un stade de développement précoce.

Le principal concepteur d’interface utilisateur du jeu, Angela Del PrioreIl a déclaré sur le blog que lors de cette manifestation, et au cours des mois suivants, les fans ont demandé une option pour attribuer les compétences principales “à autre chose que le bouton gauche de la souris” pour séparer les compétences du mouvement.

Comme c’est la première fois que Diablo est développé pour les consoles et les PC simultanément, Diablo IV comprendra la possibilité d’échanger librement entre les commandes et les paramètres du clavier et de la souris. Del Priore a déclaré que l’interface utilisateur est conçue avec ces deux schémas de contrôle à l’esprit.

«Nous essayons de maintenir ce type d’approche, de maintenir les conventions établies du clavier et de la souris tout en créant des raccourcis compatibles avec les contrôleurs ou des flux alternatifs, tout au long du jeu. Le support de contrôle ne doit pas limiter la complexité de notre jeu; Cela signifie simplement que nous avons plus de chemins à considérer. Ce n’est pas une tâche simple, mais nous nous battons vraiment pour un sentiment natif pour les deux types d’entrées. »

En parlant de Blizzard, le gameplay de StarCraft Ghost a fait son apparition, le jeu annulé de la société. De même, le Hearthstone Masters Tour a été transféré à Los Angeles à cause du coronavirus.

Via: Blizzard

