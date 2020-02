Vous pouvez jouer gratuitement à Dying Light ce week-end!

Quelqu’un at-il dit gratuitement? C’est comme ca. Si vous avez toujours voulu profiter de ce jeu terrifiant, vous êtes très chanceux, car à l’occasion de son 5e anniversaire Dying Light sera gratuit pour une durée limitée à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 23 février à 12h00, heure de la ville du Mexique sur Steam. Passé ce délai, il ne sera plus possible de jouer gratuitement à Dying Light.

Mais ce n’est pas tout, si vous voulez acheter ce jeu qui présente un monde post-apocalyptique plein de zombies agressifs, il sera également réduit via Green Man Gaming uniquement pour ce week-end. Ainsi, l’édition standard aura une remise de 67% tandis que l’édition améliorée aura une remise de 71%.

Le nouveau niveau de difficulté appelé Story Mode est désormais disponible dans Dying Light; Cela réduit la difficulté du jeu, donc explorer la ville la nuit sera plus facile et vous n’aurez pas à fuir les créatures dangereuses qui se cachent dans chaque coin.

La fête ne s’arrête pas là, au cours des prochains mois des événements très célèbres seront à nouveau disponibles. Si vous êtes nouveau, vous pouvez profiter du jeu avec différents modes et difficultés mineures afin de vous familiariser avec la survie que Dying Light vous offre.

Mais ne vous inquiétez pas, non seulement ils recycleront les modes de jeu, mais de nouvelles armes arriveront également comme un avion explosif C4 et un crochet de préhension amélioré.

En attendant le lancement de Dying Light 2, que Techland a malheureusement décidé de retarder indéfiniment, nous pouvons profiter du premier opus de ce jeu plein d’action et d’horreur.

N’oubliez pas que si vous avez déjà ce jeu, vous pouvez télécharger Dying Light: Mauvais sang totalement gratuit et ici nous vous expliquons comment.

Dying Light est disponible pour PS4, Xbox One et PC. Si vous voulez en savoir plus sur l’actualité de ce titre terrifiant, cliquez ici.

Suivez-nous sur LEVEL UP.

.