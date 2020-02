Vous pouvez maintenant éjecter des disques avec un contrôleur sur Xbox One

Les utilisateurs de Xbox One auront bientôt la possibilité d’éjecter des disques à l’aide de la manette.

La Xbox One est sortie depuis sept ans et il manque une fonctionnalité de la Xbox 360, à savoir la possibilité d’éjecter des disques à l’aide du contrôleur Xbox. Eh bien, Microsoft a désormais permis aux utilisateurs d’éjecter des disques avec un contrôleur sur la Xbox One.

Afin d’éjecter le disque à l’aide d’un contrôleur, survolez le disque dans le menu principal et appuyez sur X, cette mise à jour est actuellement en direct sur le programme Xbox Insiders et arrivera à tout le monde.

Cette capacité peut ne pas sembler énorme, mais si, par exemple, votre bouton d’éjection est cassé sur votre Xbox One, plutôt que de devoir faire réparer votre Xbox ou en acheter une nouvelle, vous pouvez maintenant simplement éjecter le disque à l’aide du contrôleur.

Avec Microsoft faisant également pression pour que tout le monde puisse jouer à des jeux en présentant l’Adaptive Controller, c’est une excellente fonctionnalité à ajouter, car ceux qui n’ont peut-être pas la possibilité d’éjecter le disque avec leurs mains, cette fonctionnalité leur faciliter la tâche.

