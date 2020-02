Vous pouvez maintenant jouer à Harry Potter RPG dans Minecraft, un mod incroyable plein de détails

Le projet est toujours dans un état alpha, il reste donc beaucoup à terminer.

Il y a quelques semaines à peine, nous avons été surpris par le travail incroyable d’un fan de Minecraft qui a décidé de déplacer le monde d’Harry Potter dans l’univers Minecraft avec une gigantesque carte pleine de détails liés au travail de J.K. Rowling Et maintenant, vous pouvez profiter gratuitement d’un aperçu de ce mod.

Harry Potter RPG comprend des missions spéciales et des puzzlesÉtant donné qu’il est toujours dans un état alpha, ce Harry Potter RPG Minecraft comprend missions personnalisées et même énigmes qui mettra à l’épreuve notre ingéniosité. De plus, il prend également en charge le jeu multijoueur, afin que nous puissions collaborer avec nos amis pour résoudre les mystères de cette nouvelle et incroyable carte.

De toute évidence, étant donné l’état prématuré de son développement, les joueurs peuvent trouver plusieurs bogues et options qui ne fonctionnent pas comme ils le devraient. Intéressé? Vous pouvez télécharger le mod RPG Harry Potter gratuit dans Minecraft, puis nous dire comment l’expérience a été. Ses auteurs ont également déclaré qu’ils étaient ouverts aux dons pour aller de l’avant avec ce travail fantastique lié à l’univers Harry Potter.

Ces derniers temps, les fans de Minecraft n’ont cessé de nous étonner avec des recréations incroyables de différents univers fantastiques, car il ne faut pas oublier qu’il y a quelques mois, certains ont osé recréer la bataille de Helm du Seigneur des Anneaux dans Minecraft. Non moins spectaculaire a été le travail récent d’autres joueurs, qui ont conçu une recréation étonnante de Metroid dans Minecraft.

