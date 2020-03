Vous pouvez maintenant obtenir des Pokémon brillants dans Pokemon Mystery Dungeon

Par Cian Maher,

Mercredi 4 mars 2020 16:44 GMT

Récemment, il est devenu clair que les joueurs peuvent désormais rencontrer des Pokémon brillants dans Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX.

Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX sera lancé sur Nintendo Switch le 6 mars 2020. Il s’agit d’un remake officiel de la paire originale de jeux Mystery Dungeon (Red and Blue Rescue Team) sortie pour la GameBoy Advance et la Nintendo DS en 2005 ( ou 2006 en Amérique du Nord et en Europe).

Un récent post sur Reddit a attiré l’attention sur la présence de Pokémon brillant dans Pokemon Mystery Dungeon – une fonctionnalité qui n’était pas présente dans les jeux originaux. Vous pouvez consulter le post ci-dessous, où vous verrez un Ampharos brillant, ou regarder la vidéo complète sur Gamepur.

Vous pouvez rencontrer Shiny Pokémon dans Mystery Dungeon Rescue Team DX de pokemon

Ce n’est qu’une des nombreuses nouvelles fonctionnalités du remake de Mystery Dungeon. Il y a quelque temps, il a été annoncé que Mystery Dungeon DX implémenterait une variété d’éléments qui n’étaient pas présents dans les jeux originaux. Par exemple, vous pouvez désormais utiliser Mega Evolved Pokemon dans Mystery Dungeon, ce qui signifie que vous pouvez exploiter la fonctionnalité spéciale introduite dans Pokemon Gen VI qui permet aux Pokémon entièrement évolués de devenir des versions encore plus fortes d’eux-mêmes au cœur de la bataille. Naturellement, cela inclut Charizard, qui a peut-être la Mega Evolution la plus emblématique de toutes.

Mystery Dungeon vous permettra de rencontrer environ 400 Pokémon au cours de votre progression dans le jeu, tous pouvant être recrutés dans votre équipe de sauvetage éponyme. Vous pouvez même vous lier d’amitié avec Pokémon légendaire, qui évitera son ancienne vie d’isolement auto-imposé pour avoir la chance de devenir un sauveteur de rang or.

Si vous avez hâte de mettre la main sur Mystery Dungeon, vous pouvez télécharger une démo gratuite sur Switch eShop pendant que vous attendez. Heureusement, votre progression de sauvegarde se poursuit, donc si vous en jouez maintenant, vous vous procurerez une belle longueur d’avance lorsque le jeu sera lancé ce vendredi 6 mars. Vous pouvez également consulter notre liste des meilleurs jeux Switch, au cas où vous ” vous avez envie de prendre quelque chose d’autre pendant que vous y êtes.

Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX vous coûtera 59,99 $ ou l’équivalent régional.

