Vous pouvez maintenant obtenir un abonnement PS Plus d’un an pour seulement 40 $

Par James Pickard,

Jeudi 20 février 2020 15:33 GMT

Si votre abonnement PlayStation Plus doit bientôt être renouvelé, vous voudrez certainement profiter de cette offre chez Newegg où vous pouvez obtenir un abonnement PS Plus d’un an pour seulement 40 $.

Tout ce que vous avez à faire est d’ajouter l’adhésion PlayStation Plus d’un an à votre panier, puis entrez le code de réduction «EMCDFFD52» pour bénéficier de la réduction. Cela fera baisser le prix de 59,99 $ à 39,99 $. Ensuite, vous recevrez un code à votre adresse e-mail à utiliser sur PSN pour votre nouvel abonnement.

Bien que Sony ait augmenté le coût de son programme d’adhésion ces dernières années, vous pouvez généralement en trouver au moins une poignée tout au long de l’année. Pendant Amazon Prime Day et Black Friday, un abonnement PS Plus est généralement d’au moins 25% de réduction, vous devriez donc certainement pouvoir éviter de payer le prix fort. Ce n’est pas aussi bas que ce que vous avez dû payer dans le passé.

Pourtant, payer 40 $ pour un an de PS Plus est certainement une excellente affaire. Non seulement un abonnement vous donne accès à des sauvegardes multijoueur et cloud en ligne, mais aussi à quelques jeux gratuits chaque mois. Pour février, vous obtiendrez Bioshock: The Collection, Firewall Zero Hour et The Sims 4.

Il semble que le code promotionnel ne sera disponible que jusqu’à la fin de la journée de vendredi, alors ne restez pas trop longtemps si vous souhaitez renouveler.

Si ce n’est pas le bon moment, vous pouvez toujours vous diriger vers Jelly Deals où nous surveillons de près les offres PS Plus les moins chères. Nous avons également des pages dédiées aux meilleurs disques durs externes PS4 si vous avez besoin d’augmenter votre stockage et aux meilleurs prix pour Persona 5 Royal.

