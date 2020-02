Vous pouvez maintenant profiter du jeu des Chevaliers du Zodiaque sur mobile

Les Chevaliers du Zodiaque, ou Saint Seiya, est l’un des anime les plus populaires au monde, et au Mexique, il ne fait pas exception. Bien que nous n’ayons pas eu un grand jeu pour les consoles de cette propriété ces dernières années, Vous pouvez désormais profiter d’un titre mobile qui vous permettra de profiter d’un grand nombre de fanservice.

C’est comme ca, SAINT SEIYA SHINING SOLDIERS est maintenant disponible pour les appareils iOS et Android. Ce titre a un système de combat au tour par tour et de type RPG qui permet aux messieurs les plus représentatifs de la franchise d’être sélectionnés pour former une équipe et procéder au duel.

Grâce au bon accueil et au nombre de pré-inscriptions, Bandai Namco offre quelques articles spéciaux dans le jeu. De la même forme, Le lancement de SAINT SEIYA SHINING SOLDIERS marque le début d’une saison d’événements, qui se terminera le 9 mars, et les joueurs pourront participer à l’invocation du Sagittaire Seiya, tandis que l’invocation de célébration pour le lancement se terminera jusqu’au 16 mars.

Via: Bandai Namco

