Vous pouvez maintenant télécharger des designs gratuits de Pokmon et Studio Ghibli pour Animal Crossing: New Horizons

De nombreux joueurs créent et partagent leurs modèles de conception pour New Horizons.

Animal Crossing: New Horizons devient un phénomène social dans son ensemble. Les nouvelles fonctions que ce jeu vidéo intègreNintendo SwitchIls en ont fait le titre préféré des fans de la saga et ont fait monter en flèche les chiffres des ventes au Japon.

Les options de personnalisation et de création sont très largesL’une des nombreuses incitations que New Horizons incorpore est la possibilité de créer nos propres designs et de les partager avec d’autres. Comme dans la version deNintendo 3DS, Animal Crossing: New Leaf, le jeu nous permet de générer un code QR pour que les autres utilisateurs puissent télécharger nos designs de vêtements, maquillage, peintures … tout modèle que nous créons.

Pigeon SenpaiElle a créé toute une collection de vêtements inspirés de Pokmon et a partagé toutes ses créations via son compte Twitter personnel. Les images sont stockées et classées sur Google Drive et contiennent des motifs inspirés des leaders de Pokmon Sword and Shield Gym.

New Horizons est en passe de devenir un énorme succèsMais Pokmon n’est pas la seule franchise à parcourir les charmants designs de New Horizons.Les personnages les plus emblématiques du Studio GhibliLes sites Web qui collectent des modèles de motifs inondent également, comme Pinterest. Cela a amené des dizaines de joueurs à laisser libre cours à leur imagination et à oser partager leurs créations avec le reste des îles.

Quelle est la particularité de ce nouvel épisode d’Animal Crossing?Nintendoa mis le doigt sur la tête avec ce grand titre de 2020, souvenez-vous également qu’il est arrivé à un moment où les loisirs sont grands. Si vous voulez connaître tous ses secrets, nous vous invitons à lire notre analyse d’Animal Crossing: New Horizons.

