Vous pouvez maintenant télécharger Fortnite dans Google Play Store

21/04/2020 19:29

Epic Games et Google ils ne s’entendaient pas très bien. L’étude derrière Fortnite ne voulait pas mettre son jeu populaire sur Play store En raison du taux de 30% que la plate-forme impose à toutes les applications, mais aujourd’hui elles semblent avoir fait la paix car Fortnite Il est déjà disponible dans cette boutique numérique. Bien qu’il était auparavant possible de le télécharger en accédant à son site Web, vous pouvez maintenant le faire dans le confort du Play Store.

Par une déclaration, Epic Games a déclaré ce qui suit:

Après 18 mois de fonctionnement de Fortnite sur Android en dehors du Google Play Store, nous sommes arrivés à une compréhension de base.

Google désavantage les logiciels téléchargeables en dehors de Google Play, grâce à des mesures techniques et commerciales telles que des fenêtres contextuelles de sécurité effrayantes et répétitives pour les logiciels téléchargés et mis à jour, des accords restrictifs des fabricants et des opérateurs, des relations publiques Google qui caractérisent les sources de logiciels de des tiers tels que les logiciels malveillants, et de nouveaux efforts tels que Google Play Protect pour bloquer directement les logiciels obtenus en dehors du Google Play Store. “