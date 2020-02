Vous pouvez maintenant télécharger gratuitement Assassin’s Creed Syndicate sur PC

Cette semaine est spéciale. Aujourd’hui n’est pas un jeudi ordinaire, mais c’est un jeudi dédié au téléchargement de deux jeux entièrement gratuits avec la permission d’Epic Games Store. A cette occasion: Assassin’s Creed Syndicate et Faeria.

Avez-vous aimé Kingdom Come: Deliverance et Aztez? Eh bien, il est temps d’obtenir plus de jeux gratuits pour votre PC. Comme nous l’anticipons dans la semaine, Assassin’s Creed Syndicate peut être le vôtre sans frais, quelque chose qui fera sans aucun doute plaisir aux fans de cette série et de la boutique virtuelle.

Syndicate a été initialement publié en octobre 2015 et était le dernier épisode de la saga avec un design traditionnel. Finalement, Epic Games donnera à Faeria, un jeu de cartes et une stratégie fantastique développés par Abrakam.

Assassin’s Creed: Syndicate et Faeria sont GRATUITS sur Epic Games Store jusqu’au 27 février!

Que vous commenciez dans le domaine de la fantaisie et de la magie, ou à Londres en 1868, l’aventure vous attend. ✨https: //t.co/mE4FRx0KvK pic.twitter.com/E9OpdackbP

– Epic Games Store (@EpicGames) 20 février 2020

Ils feraient mieux d’être rapides car ils n’ont qu’une semaine pour télécharger ces titres. Du 27 février à 10h00 (heure de Mexico), InnerSpace, un jeu d’aventure développé par PolyKnight Games et édité par Aspyr, peut être le vôtre.

Via: Epic Games Store

