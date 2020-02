Vous pouvez maintenant télécharger gratuitement les deux derniers jeux Xbox Live Gold pour février 2020

Le classique Star Wars: Battlefront 2 de la première Xbox est l’un des jeux promotionnels.

Les fans abonnés au service payant Xbox Live Gold peuvent désormais télécharger les deux derniers jeux gratuits de la promotion Jeux avec de l’or Microsoft, parmi lesquels se détache une action multijoueur classique, telle que le célèbre Star Wars: Battlefront 2 de Pandemic Studios, sorti sur la première Xbox dans le lointain 2005.

Le classique Star Wars Battlefront 2 est sorti en 2005Ce ce n’est pas la première fois que les joueurs Xbox peuvent profiter de Battlefront 2 dans la promotion de Games with Gold, car l’année dernière, ce jeu de tir passionnant était disponible sur le service. Vous souhaitez revivre vos passionnantes batailles spatiales? Prêt à affronter à nouveau l’Empire contre les rebelles en utilisant des armes et des véhicules de l’univers Star Wars? Vous pouvez le télécharger sans frais supplémentaires à partir de 16-29 février.

Call of Cthulhu est inspiré des histoires d’horreur de LovecraftL’autre proposition disponible est l’intéressant Call of Cthulhu, une aventure à suspense inspirée des histoires de Lovecraft mettant en vedette un chercheur au passé trouble qui doit résoudre le mystère après une mort mystérieuse sur une île de Boston. Sorti fin 2018, si vous ne connaissez pas ce jeu Xbox One, vous pouvez consulter notre analyse Call of Cthulhu pour tout savoir. Ce titre sera disponible sur 16 février au 15 mars.

Avec ces deux jeux, la promotion Games with Gold de février 2020 est fermée, qui comprenait d’autres titres tels que TT Isle of Man.

