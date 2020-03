Vous pouvez maintenant télécharger gratuitement les deux premiers jeux Xbox Live Gold pour mars 2020

L’aventure narrative de Batman et l’action Castlevania disponibles pour les abonnés.

Après le classique Star Wars: Battlefront et d’autres comme Call of Cthulhu gratuit en février 2020 grâce auJeux de promotion avec GoldXbox Live, maintenant disponibledeux premiers titres de marsavec de grandes doses d’action et d’aventures.

Tous ceux qui sont abonnés à Xbox Live Gold, le service de paiement de la plateforme peuvent désormais télécharger Batman: The Enemy Within, l’une des dernières œuvres de Telltale Games avant sa faillite, et le Castlevania espagnol: Lords of Shadow 2, développé par MercurySteam.

La promotion, qui inclut également ceux abonnés au Xbox Game Pass Ultimate, ajoute le 16 mars à ceux déjà mentionnés, le fun Shantae: Half-Genie Hero, un jeu de plateforme avec un génie en tant que protagoniste et vétéran Sonic Generations, Avec plus de 15 niveaux allant de l’ère classique à l’ère moderne.

Si vous êtes un utilisateur de Microsoft, nous vous rappelons que la Xbox Series X a confirmé les 12 téraflops entre autres détails techniques pour la nouvelle console, en plus, la société américaine a confirmé sa présence au prochain E3 de 2020, contrairement à Sony, son concurrent direct .

