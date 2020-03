Vous pouvez maintenant télécharger gratuitement The Stanley Parable et Watch Dogs sur PC

Êtes-vous enfermé dans votre maison comme mesure préventive contre le coronavirus? Pour éviter que votre ennui ne soit fatal, L’Epic Games Store offre deux jeux qui prendront le contrôle de votre temps. Le premier offre une manière différente d’apprécier les récits des jeux vidéo, et l’autre est un titre mondial ouvert d’Ubisoft. Nous nous référons à la Stanley Parabole et Watch Dogs.

Comme nous vous l’avons mentionné la semaine dernière, ces deux jeux peuvent être entièrement gratuits. La seule chose dont vous avez besoin sur un PC avec les exigences nécessaires et créez un compte dans Epic Games Store. Les paraboles et chiens de garde de Stanley seront disponibles sans frais jusqu’au 26 mars depuis ce jour, Figment et Tormentor X Punisher prendront leur place.

✨ JEUX GRATUITS DE LA SEMAINE ✨

Regardez Dogs & The Stanley Parable – à vous de garder sur Epic Games Store!

?? https://t.co/mE4FRx0KvK pic.twitter.com/SKLYOQp7Qv

– Epic Games Store (@EpicGames) 19 mars 2020

Figment est un titre musical qui se déroule dans un monde surréaliste qui explore l’esprit humain. En revanche, Tormentor X Punisher est le pôle opposé, car Il nous offre un jeu difficile où tous les personnages et ennemis peuvent mourir d’un seul coup.

Via: Epic Games Store

