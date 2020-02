Vous pouvez maintenant télécharger la version bêta de BLEEDING EDGE

Il reste encore quelques semaines avant le lancement de BLEEDING EDGE, mais les fans qui attendent avec impatience savent qu’ils n’auront pas à attendre sa sortie pour le jouer. Ninja Theory avait déjà informé qu’il y aurait des périodes pour l’essayer, dont l’une est très proche et seuls les joueurs sélectionnés peuvent y participer.

À travers une déclaration, le développeur en charge du jeu a annoncé aujourd’hui qu’à partir d’aujourd’hui, le 11 février, le test de titre peut maintenant être téléchargé, qui prendra effet le 14 février. Mais vous devez savoir que seuls ceux qui ont déjà précommandé le jeu et les utilisateurs qui ont un abonnement Xbox Game Pass actif (console ou PC) peuvent y accéder. Si vous remplissez les conditions, nous vous recommandons de télécharger BLEEDING EDGE sur ces plateformes à la fois afin que le 14 février à partir de 12h00, vous puissiez profiter des confrontations en ligne effrénées et profiter au maximum de la première bêta fermée , qui culminera le 17 février.

Si vous faites partie de ceux qui sont enthousiasmés par cette nouvelle franchise et que votre proposition a adoré, alors vous ne voudrez pas manquer cette période d’essai, car tous ceux qui en feront partie pourront obtenir le Love Heart Hoverboard Trail entièrement gratuit. Pour ce faire, il vous suffit de vous connecter à un moment donné de ce test. Si, pour une raison quelconque, cet événement vous manquera, ne vous inquiétez pas, il sera également possible d’obtenir cet objet via l’atelier dans le titre plus tard, uniquement en échange de crédits gagnés lors de la lecture.

Comment recevez-vous ces nouvelles? Allez-vous commencer à télécharger la version bêta fermée du jeu? Dites-le nous dans les commentaires.

Nous vous rappelons que Ninja Theory prépare une autre période d’essai, donc si vous ne pouvez pas participer à celle-ci, nous vous invitons à être patient et à marquer la prochaine date sur le calendrier. D’autre part, le développeur a récemment parlé des racines du jeu et a révélé que l’origine de cette proposition est dans le genre MOBA et non dans le jeu de tir des héros.

BLEEDING EDGE fera ses débuts le 24 mars exclusivement pour Xbox One et PC. Vous pouvez trouver plus d’informations sur lui si vous consultez son dossier.

Restez informé avec nous, dans LEVEL UP.

