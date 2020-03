Vous pouvez maintenant utiliser votre téléphone portable comme Joy-Con pour la Nintendo Switch

Les Joy-Con ne sont pas les meilleurs contrôles du marché, en particulier par rapport au DualShock 4 et à la manette Xbox One. De plus, une utilisation excessive des contrôles Nintendo peut provoquer la fameuse “dérive joy-con”. Si vous n’avez pas l’argent pour acheter plus de Joy-Con, ou si vous voulez simplement prendre soin de vos commandes de l’édition spéciale Animal Crossing, vous pouvez toujours choisir d’utiliser un téléphone Android à la place.

Un fan a partagé une vidéo sur le subreddit Nintendo Switch, où vous pouvez clairement voir comment il utilise une application Android pour remplacer un Joy-Con par le téléphone portable. L’application s’appelle JoyCon Droid et vous donne pratiquement la possibilité d’utiliser un contrôle virtuel.

Utiliser un téléphone Android comme JoyCon de NintendoSwitch

Bien sûr, ce n’est parfois pas la meilleure façon de découvrir des titres comme dans Super Mario Odyssey, mais c’est peut-être tout ce dont vous avez besoin pour profiter d’un après-midi entre amis et Super Mario Party.

Via: Reddit

