Vous pouvez maintenant vivre une expérience Call of Duty dans Fortnite: Battle Royale

Le mode créatif de Fortnite a ouvert des possibilités intéressantes et les passionnés de la communauté ont pu libérer leur créativité de différentes manières. Cela a non seulement permis aux propositions originales d’avoir une place dans Epic Battle Royale, mais cela a également servi à permettre aux fans d’intégrer des expériences classiques d’autres jeux et récemment un passionné a fait de même en prenant part au monde de Call of Duty à cette bataille. cloche

Dotesports a révélé que la nouvelle création de l’utilisateur et passionné de Fortnite, JESGRAN, qui était en charge d’exploiter le mode créatif de Battle Royale pour recréer la carte Nuketown de Call of Duty, oui ce scénario légendaire qui est apparu pour la première fois dans Black Ops et cela est devenu l’un des favoris des joueurs. À travers des publications sur son compte Twitter officiel, JESGRAN a présenté sa création en action, qui comprend les éléments qui représentent l’essence de la carte Nuketown.

Mais tout n’était pas là car il a ajouté 2 modes de jeu traditionnels: Call of Duty, Gun Game et Serach and Destroy, afin que les fans puissent vivre l’expérience complète. De plus, le créateur de contenu de Fortnite a révélé qu’il envisageait d’intégrer 6 à 10 modes de jeu supplémentaires pour cette carte hommage à Nuketown, qui sera disponible dans les prochaines semaines.

Cela apporte des souvenirs🔥 Nuketown – Gun Game est maintenant disponible dans Fortnite avec le code 6722-4469-6989! 😀 La carte a la même progression de canon que Black Ops avec le mythique poisson d’or au lieu du couteau balistique comme arme finale😄 VRAIMENT en profiter! ! 😍 pic.twitter.com/ha2SDDD3vh

– JESGRAN (@jesleaks) 3 février 2020

Fortnite est disponible sur PS4, Xbox One, Switch, PC et mobile. Dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives au succès du titre Epic Games.

