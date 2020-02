Vous pouvez maintenant voter pour votre Pokémon de l’année, parmi les 890 disponibles

Dans le cadre des prochaines festivités de la Journée Pokémon le 27 février 2020, The Pokemon Company et Google ont ouvert un vote mondial pour couronner le Pokémon le plus populaire en tant que “Pokémon de l’année«!

Vous pouvez maintenant voter en cliquant sur ici (ou googler «Pokémon de l’année») – qui vous amènera à un widget de vote (voir ci-dessous). Pour voter, vous devez d’abord sélectionner une région (par exemple Sinnoh), avant de choisir un Pokémon dans cette région (c’est-à-dire Piplup).

Le vote se terminera le 14 février 2020 (13:59 UTC), alors n’attendez pas trop longtemps pour faire votre choix!

Pour quel Pokémon voterez-vous? N’hésitez pas à nous le faire savoir ci-dessous!

