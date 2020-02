Vous pouvez pré-commander la bande originale de Death Stranding sur vinyle

Il est difficile de traverser un champ post-apocalyptique rempli de créatures fantomatiques qui tentent de nous empêcher de livrer un colis à temps, Death Stranding est un jeu compliqué à certaines occasions. Cependant, grâce à la bande sonore, ces tâches deviennent un peu plus agréables. Si vous étiez fan de l’ost de ce titre, nous avons une bonne nouvelle, car la musique du titre peut être la vôtre au format physique.

C’est vrai, la bande originale de Death Stranding, qui regorge de compositions de Ludvig Forssel, peut être la vôtre au format vinyle. Merci à Mondo, un site qui a été en charge de nous offrir des éditions physiques de bandes sonores de Metal Gear et Castlevania dans le passé.

L’album lui-même a un design à deux mains étendu vers le haut, une référence aux cristaux chiraux que BT laisse tomber une fois sa connexion au monde coupée. Les disques sont clairs avec une teinte rouge, verte ou dorée sur la surface. L’impression complète comprend trois albums double face et 29 chansons, tous composés par Ludvig Forssel pour le jeu.

L’album qui contient Les travaux de CHVRSCHES, Low Roar, Bring Me The Horizon, Major Lazer et bien d’autres seront publiés à un moment donné cette année. Vous pouvez réserver la bande originale de Death Stranding maintenant sur la page du magasin Mondo ici. De même, nous vous rappelons que vous pouvez écouter la bande originale de ce jeu sur des plateformes de streaming, telles que Spotify.

Sur des sujets connexes, Hideo Kojima a partagé une vidéo Death Stranding qui a intrigué les fans. De même, vous pouvez voir le premier aperçu du livre d’art de ce jeu ici.

Via: Mondo

.