Vous pouvez regarder à nouveau l’animation Funimation au cinéma (en quelque sorte)

Beaucoup de gens manquent d’aller au cinéma. Se diriger vers votre cineplex local, obtenir du pop-corn et regarder le dernier blockbuster n’est pas vraiment possible pour le moment, compte tenu de la pandémie actuelle. Cependant, Funimation s’associe à Bigscreen, une entreprise de réalité virtuelle, pour ramener le cinéma dans votre vie.

Évidemment, vous ne pourrez pas visiter physiquement le théâtre, mais vous pouvez passer du temps dans un théâtre de réalité virtuelle pour regarder des anime avec des personnes partageant les mêmes idées. Funimation et Bigscreen proposeront des projections de films en direct dans l’environnement virtuel, que vous pouvez voir dans la vidéo ci-dessous.

Le cinéma virtuel sera lancé avec plus de 30 films, donnant le coup d’envoi le 1er mai avec votre nom. L’expérience virtuelle pour la visualisation en direct coûtera 4 $ et commencera à 18 h PT / 21 h HE, et Bigscreen prend en charge une visionnage simultané infini – regarder en direct.

De plus, il existe un catalogue à la demande de films 2D et 3D à regarder – et après la projection virtuelle des films en direct, ils seront disponibles sur demande. Le site Bigscreen aura des nouvelles supplémentaires sur les prochaines versions.

“L’anime n’a jamais été aussi populaire et nous sommes ravis de travailler avec Bigscreen pour proposer de nouvelles versions et des classiques à leur public”, a déclaré Colin Decker, directeur général de Funimation. “L’anime a toujours été construit autour de la communauté et des expériences partagées. Permettre aux fans de se connecter grâce à la magie de la VR est une expression naturelle de notre engagement à connecter les fans avec l’art et la culture de l’anime à travers des expériences innovantes.”

Sur Bigscreen, vous pouvez personnaliser des avatars personnels et passer du temps dans un hall virtuel, à l’aide du chat vocal. Les utilisateurs peuvent également regarder un film avec sept de leurs amis. Bigscreen est un téléchargement gratuit et fonctionne sur Oculus Quest, Oculus Rift, Oculus Go, HTC Vive, Valve Index, tous les casques SteamVR et tous les casques Microsoft Windows Mixed Reality.

Ci-dessous, vous trouverez toutes les informations sur les prochaines sorties pour les événements en direct et la VOD.

Événements Anime à venir sur grand écran: (Les événements de films en direct commencent à 18 h 00 PT / 21 h HE)

1er mai: Votre nom 8 mai: My Hero Academia: Deux héros 15 mai: Akira 21 mai: La disparition de Haruhi Suzumiya 29 mai: La fille qui a traversé le temps 5 juin: Épée de l’étranger 12 juin: Je suis un héros

Films d’animation disponibles en VOD sur grand écran:

Your NamePlanetarian: Storyteller of the StarsThe Disappearance of Haruhi Suzumiya MovieThe Girl Who Leapt Through TimeSteins Gate MovieStrike Witches MovieFairy Tail Dragon Cry MovieFairy Tail the Movie: Phoenix PriestessGhost in the Shell: The New MovieAkiraAttack on Titan Part 1Attack on Titan Part 2Shin GodzoAt Partie 1Parasyte Partie 2My Hero Academia: Two HeroesBoy and the BeastTriguns Badland RumbleDeath Note: Light Up the New WorldDeath NoteDeath Note: The Last NamePsycho-Pass: The MovieEden of the East: Air CommunicationEden of the East: King of EdenEden of the East: Paradise LostAssassination Classroom The Movie: 365 Days ‘TimeGaro: Divine FlameBlack Butler: Book of the AtlanticEword of the StrangerLe film School Idol: Over the Rainbow