Vous pouvez regarder l’anime de The World Ends with You via Funimation

Éditorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Après plusieurs jours d’attente, Square Enix a officiellement dévoilé la série animée de The World Ends with You. Bien que l’entreprise ait déjà offert les premiers détails de ce projet, il reste encore quelques questions. Parmi eux, il y avait le doute sur le support sur lequel l’anime sera diffusé, mais aujourd’hui, il est apparu qu’il sera possible de le voir via Funimation.

Selon les informations de Siliconera, aujourd’hui 4 juillet, la plateforme de streaming d’anime, a annoncé que les fans pourront voir ce projet à travers cette page. On ne sait pas s’il y aura d’autres plateformes où le monde se termine avec vous: l’animation sera disponible, donc Funimation est la seule confirmée jusqu’à présent.

Nous en profitons également pour vous dire que, peut-être comme vous l’avez déjà vu dans la bande-annonce, l’anime de The World Ends with You aura quelques différences par rapport au jeu. L’histoire et les personnages seront les mêmes que le jeu, mais il y aura quelques détails qui seront adaptés à nos jours, comme on peut le voir sur le téléphone portable de Neku. Selon Wario64, dans un entretien, les développeurs ont mentionné qu’ils avaient décidé d’utiliser des téléphones tactiles au lieu de ceux qui apparaissent dans le jeu (modèles plus anciens) afin que les gens ne croient pas que l’anime est vieux, compte tenu du fait qu’il y aura des téléspectateurs. qu’ils n’ont jamais vu un téléphone qui s’ouvre, avec un couvercle ou un « œuf ».

Est-ce que l’anime de The World Ends with You viendra au Mexique?

Récemment, Funimation a confirmé que cette année le service de streaming d’anime sera disponible au Mexique et au Brésil, il y a donc de l’espoir que l’anime de The World Ends with You puisse être vu dans ces régions. Cependant, il n’y a pas encore d’informations.

Un autre détail intéressant à prendre en compte est que lorsque le service sera disponible dans cette région, il y aura des anime qui comporteront un doublage en espagnol latino-américain, tandis que d’autres productions conserveront leur langue d’origine, mais avec des sous-titres espagnols. Ainsi, on ne sait pas non plus si le monde se termine avec vous: l’animation aura des doublages ou uniquement des sous-titres en espagnol ou en portugais au cas où elle atteindrait ces territoires.

Au cas où vous ne le sauriez pas, The World Ends with You raconte l’histoire de Neku et de son aventure dans une version intéressante du Japon, dans laquelle il fera partie d’un jeu sinistre qui mettra le monde en danger. Nous vous laissons un synopsis de l’animation.

Neku se réveille au milieu du bateau de croisière Scramble animé à Shibuya sans se rappeler comment il y est arrivé. Il ne sait pas qu’il a été transporté vers un plan existentiel connu sous le nom de métro (UG). Maintenant un participant involontaire au mystérieux « Reaper Game », Neku doit s’associer avec une fille nommée Shiki pour survivre. Ensemble, ils accomplissent des missions et vainquent des monstres connus sous le nom de «bruit» en découvrant progressivement la vraie nature de ce jeu tordu. Il n’y a qu’une seule façon de rester en vie à Shibuya: faites confiance à votre partenaire. Vont-ils survivre au jeu Reaper? », Lit la page officielle.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les personnages de ce titre, nous vous invitons à jeter un œil à la page officielle du projet. Vous devez également savoir que les créatifs qui ont participé au jeu original seront impliqués dans l’animation. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à cette franchise Square Enix en consultant cette page.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

La source