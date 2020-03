Vous pouvez regarder les ours pour les empêcher d’attaquer dans Red Dead Redemption 2

Par Kirk McKeand,

Vendredi 28 février 2020 09:13 GMT

L’une des choses brillantes des jeux de Rockstar est cette folle attention aux détails, probablement uniquement possible pour un studio qui sort un jeu complet par génération.

Red Dead Redemption 2 regorge de petites touches que vous ne remarquerez peut-être pas immédiatement, comme la façon dont les boules d’un cheval rétrécissent dans le froid et se balancent par temps ensoleillé, ou comment la barbe d’Arthur Morgan se développe en temps réel, développant même sa propre physique comme il s’allonge.

Ensuite, il y a les animaux, chacun étant calqué sur le comportement de leurs homologues du monde réel. Regardez cette vidéo des animaux de Red Dead Redemption 2 par rapport aux choses réelles pour un examen approfondi.

Une autre petite chose que je n’ai jamais remarquée en jouant, principalement parce que les ours sont terrifiants dans ce jeu, c’est que vous pouvez réellement regarder un ours pour l’empêcher de vous attaquer. Tout ce que vous avez à faire est de vous tenir debout à l’approche et d’attendre qu’il s’éloigne.

Selon les joueurs, cela ne fonctionne parfois pas – je suppose que cela dépend de l’ours – mais c’est une tactique valable le plus souvent. Puis-je rester inébranlable?

Voici une vidéo montrant l’interaction:

Les joueurs sur Reddit ont fait de même:

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

J’essaie depuis si longtemps de réussir cela et je l’ai finalement fait aujourd’hui, je ne me suis jamais senti aussi dur à cuire pendant toutes mes années de jeu. de r / RedDeadOnline

Cela témoigne des développeurs de Rockstar que les gens continuent de comprendre les choses si longtemps après le lancement. Ce n’est que l’autre jour que nous avons découvert “vomit roping”, un mécanicien involontaire qui permet aux joueurs de Red Dead Redemption 2 de tomber de grandes hauteurs sans subir de dégâts.

Vous voulez plus d’aide avec les animaux? Voici comment obtenir des peaux parfaites dans Red Dead Redemption 2.

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.