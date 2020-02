Vous pouvez télécharger ces 5 jeux gratuitement en mars si vous êtes membre Twitch Prime

Comme chaque mois, les services d’abonnement ont déjà commencé à annoncer des renouvellements dans leur offre de titres gratuits et l’un d’eux est Twitch Prime. Si vous êtes l’un des abonnés à Amazon Prime, vous ne voudrez pas manquer le programme de jeux gratuits au cours du mois prochain, car vous pouvez jouer à 5 titres.

Selon GameSpot, les prochains cadeaux à inclure dans l’adhésion à Amazon Prime (Twitch Prime) seront 5 jeux indépendants. Le premier est Epistory – Typing Chronicles, qui vous fera découvrir l’histoire d’une fille chevauchant un renard géant, que vous aiderez à échapper à un monde menacé par la corruption, mais vous devrez taper rapidement des mots pour accomplir la mission.

Un autre titre est Whispers of a Machine, qui se déroule dans un monde nordique noir après l’ère de l’intelligence artificielle. Dans ce document, vous contrôlerez un chercheur avec des améliorations cybernétiques qui tenteront de déchiffrer un mystère.

Si vous voulez quelque chose avec un gameplay plus dynamique, alors votre choix est Mugsters, un titre dans lequel une planète qui a été conquise par des extraterrestres est dépeinte et dans laquelle l’humanité verra en vous un espoir d’évasion, donc votre mission sera de trouver un chemin qui les libère des griffes des extraterrestres.

Bomber Crew est un autre titre de l’offre de mars et vous permettra de prendre le contrôle d’un avion. Ce qui est intéressant, c’est que vous ne serez pas le pilote, mais que vous gérerez le personnel qui volera, il vous appartiendra donc de les choisir ainsi que les décisions en général pendant la mission.

Enfin, le service recevra Furi, le dernier titre de The Game Bakers. Dans le cas où vous ne connaissez pas ce jeu, nous vous disons que c’est un titre basé sur des combats de boss. Si vous pensez que c’est pourquoi le jeu est simple, vous vous trompez, que chaque ennemi est parfaitement conçu pour représenter un défi unique et élevé. Il faudra donc plusieurs tentatives pour les vaincre.

En plus de ces jeux, il sera également possible de réclamer plus de cadeaux, comme lors d’occasions précédentes, mais ils ne sont pas encore dévoilés. Si vous souhaitez obtenir ces jeux sans frais, nous vous recommandons de vérifier le service à partir du 2 mars et de vous rendre sur le site officiel de Twitch Prime pour les réclamer au bas de la page.

Qu’avez-vous pensé de ces ajouts? Êtes-vous intéressé par un? En profiterez-vous pour vous abonner à Twitch Prime? Dites-le nous dans les commentaires.

Dans le cas où vous souhaitez profiter de l’offre actuelle des titres qui sont en service en février, nous vous informerons qu’ils disparaîtront le 1er mars, vous avez donc encore le temps de renouveler votre adhésion et de les réclamer. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à Twitch Prime si vous visitez cette page.

Restez informé avec nous, dans LEVEL UP.

Source

.