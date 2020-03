Vous pouvez télécharger l’application Disney Plus sur PS4 au Royaume-Uni – voici comment! – HITC

Au Royaume-Uni, les utilisateurs peuvent désormais télécharger l’application Disney Plus sur PS4 et vous trouverez ici comment procéder rapidement.

L’application Disney Plus est désormais disponible au Royaume-Uni et peut être téléchargée sur la PlayStation 4.

Pour télécharger rapidement l’application Disney Plus sur PS4 au Royaume-Uni, faites simplement défiler jusqu’au dossier TV & Video sur votre écran d’accueil PS4 où vous trouverez marqué comme «nouveau».

Vous pouvez également trouver l’application en visitant la boutique PSN, en passant à TV et vidéo, en sélectionnant Toutes les applications vidéo, puis en faisant défiler la liste jusqu’à ce que vous la trouviez. Soit cela, soit vous pouvez simplement rechercher manuellement l’application en appuyant sur triangle et en tapant Disney Plus.

N’oubliez pas que même si vous avez téléchargé l’application, vous ne pouvez profiter de son contenu que si vous avez créé un compte et êtes abonné au service. Continuez à lire l’histoire originale pour découvrir comment enregistrer un compte.

Histoire originale:

L’application Disney Plus sera lancée très bientôt au Royaume-Uni et sa qualité de diffusion sera malheureusement réduite au lancement en raison des principes actuels de pandémie et d’auto-isolation. Cependant, malgré cet inconvénient malheureux, au moins nous l’obtenons plus tôt que prévu initialement. Et ici, vous découvrirez exactement quand et comment télécharger l’application sur PlayStation 4.

Bien qu’il y ait eu quelques inquiétudes plus tôt dans l’année, les Simpsons seront en fait sur Disney Plus afin que vous puissiez diffuser tous ses bons épisodes et ignorer les mauvais qui apparaissent régulièrement sur Sky One. Bien que ce soit une excellente nouvelle, il n’y aura pas seulement les Simpsons à regarder, car il y aura également de nouvelles séries comme Mandalorian.

Mais, avant de devenir trop excité à l’idée de regarder des émissions et des films Disney toute la journée sur un canapé, vous devez d’abord savoir quand et comment les télécharger sur PS4.

Quand puis-je télécharger Disney Plus au Royaume-Uni?

Vous pouvez télécharger l’application Disney Plus sur PS4 au Royaume-Uni le 24 mars.

L’application Disney Plus devait initialement sortir au Royaume-Uni le 31 mars, mais heureusement, les gens peuvent la télécharger une semaine plus tôt.

L’Amérique du Nord a pu profiter du concurrent Netflix depuis le 12 novembre, mais les résidents du Royaume-Uni, de France, d’Allemagne, d’Italie et d’Espagne pourront enfin participer au plaisir demain.

Vous pourrez accéder à l’application sur les téléviseurs intelligents, Xbox One, Android et iOS, mais vous pourrez profiter de sa programmation étendue sur la PS4.

© Disney

Comment télécharger l’application Disney Plus sur PS4?

Vous devez visiter le PlayStation Store le 24 mars pour télécharger l’application Disney Plus sur PS4 au Royaume-Uni.

Au Royaume-Uni, les utilisateurs peuvent télécharger l’application Disney Plus sur PS4 en la recherchant spécifiquement ou en la trouvant dans la section Application.

Une fois que vous avez trouvé l’application, il vous suffit de sélectionner Télécharger et d’attendre un très court laps de temps pour qu’elle soit installée sur votre console.

Une fois l’application téléchargée et installée, vous la trouverez dans le dossier TV et vidéo aux côtés d’autres applications telles que Netflix et YouTube.

Afin de pouvoir profiter du contenu Disney Plus, vous aurez bien sûr besoin d’un abonnement qui coûte soit 5,99 £ par mois ou 59,99 £ pour 12 mois.

Vous pouvez vous abonner au service en visitant son site Web et en créant un compte.