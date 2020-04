Vous pouvez utiliser un robot géant avec la nouvelle mise à jour de No Man’s Sky

Par Sebastian Quiroz

4/7/2020 10:13 am

Malgré le fait que No Man’s Sky n’ait pas été très bien accueilli lors de sa mise sur le marché en 2016, au fil du temps, cet univers s’est élargi et a réussi à créer une base de fans fidèle à cette expérience. Maintenant, grâce à votre prochain contenu supplémentaire, Connu sous le nom d’Exo Mech, vous aurez la possibilité de contrôler de gigantesques robots.

Grâce à la mise à jour 2.4, les joueurs pourront explorer différentes planètes avec un nouvel outil, un robot géant connu sous le nom de Minotaure. Au sein d’Exo Mech, il souligne que Les utilisateurs de Steam VR et PSVR auront la possibilité d’avoir un aperçu à 360 degrés à l’intérieur du bouton de commande Mecha.

Cette nouvelle mise à jour comprend également de nouvelles améliorations pour les différents exocrafts, plus d’options visuelles et, en général, quelques ajouts dédiés à l’amélioration de la qualité de vie dans No Man’s Sky. Il s’agit d’une mise à jour gratuite et désormais disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC.

Sur des thèmes similaires, Hello Games, les créateurs de ce jeu, ont dévoilé une nouvelle bande-annonce pour leur prochain projet, The Last Campfire.

Via: No Man’s Sky

