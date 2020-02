Vous pouvez utiliser une grande faux dans Nioh 2

Nioh 2 se rapproche. Maintenant, après avoir annoncé l’essai gratuit appelé Last Chance Trial, Team Ninja nous a présenté une nouvelle bande-annonce où nous voyons une nouvelle arme.

Last Chance Trial comprend Switchglaive, une faux qui change de forme, et nous sommes sûrs que nous aimerons tous l’utiliser. Dans la bande-annonce de cette arme au nom difficile à prononcer, on voit certaines de ses caractéristiques, comme les dégâts incroyables qu’elle cause et la vitesse de ses attaques malgré sa grande taille.

Comme vous pouvez le voir, le joueur peut devenir une forme Yokai, ce qui permet une explosion rapide des dégâts pendant un temps limité et ainsi vaincre les rivaux impressionnants de Nioh 2.

Malheureusement, votre progression ne peut pas être enregistrée dans la version complète de Nioh 2, mais vous pouvez transférer le personnage que vous avez créé, vous gagnerez donc du temps.

Alors, mettez de côté votre week-end pour profiter de cette démo avant le lancement de la suite attendue. Ce n’est pas la première fois que Nioh 2 propose une démo, avant la fermeture de la bêta, puis ils ont lancé la bêta ouverte.

Dites-nous dans les commentaires: êtes-vous impatient de jouer à la démo Nioh 2? N’oubliez pas que cette démo sera disponible à partir de demain, le 28 février et jusqu’au 1er mars.

Nioh 2 sera disponible exclusivement sur PS4 le 13 mars, et si vous souhaitez en savoir plus sur l’actualité de Nioh 2, cliquez ici.

